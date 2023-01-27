«Яркий ресторан с живой едой на греческую тему»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает, каким получился новый проект Антона Пинского и Владимира Чистякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ресторан The Greeks (или попросту «Греки») открыл Антон Пинский, который за прошлый год окончательно превратился в «ресторатора всея Москвы», оставив далеко позади запыхавшихся конкурентов, и Владимир Чистяков, также окончательно и бесповоротно переквалифицировавшийся из шеф-повара в успешные рестораторы. На счету бизнес-тандема Пинского—Чистякова — Falk, Rocky 2, а теперь и «Греки».

Последний проект получился самым удачным. Как-то все тут сошлось — и интерьер нараспашку с открытой кухней и окнами в пол, и родословная шефа Никиты Брехова, дедушка которого был греком, и умение Чистякова делегировать права на кухне и раскрывать таланты. В результате мы имеем в самом центре Москвы красивый и яркий ресторан с простой, живой и энергичной едой на заданную греческую тему с актуальным ближневосточным уклоном из отборных свежих продуктов, которые вообще не знают хранения.

Среди безоговорочных хитов тцатцики, мухаммара, выдающаяся тарамасалата с креветками и огурцами и идеальный греческий салат с карамелизированными оливками и фетой, больше похожей на нежнейший крем-чиз, которую «Греки» закупают под Санкт-Петербургом. Эту же фету надо обязательно пробовать еще и жареной, с соусом из томатов, креветками и травами — тоже настоящий хит. В списке моих личных рекомендаций также мусака с маринованными баклажанами, не замученная бешамелем, и отменная баранья рулька из Дагестана, которую можно есть ложкой и обязательно с йогуртовым соусом.