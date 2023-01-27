Мордовия планирует построить дорогу для кластера «Арзамас – Дивеево – Саров»

Правительство Мордовии в этом году подготовит земельный участок для строительства дороги от Старого Города до деревни Вещерки в Нижегородской области. Трасса нужна, чтобы Темниковский район республики вошел в паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров», сообщил глава Мордовии Артем Здунов в Telegram-канале.

Кластер создан в Нижегородской области в 2018 году, включить в него Темниковский район поручил президент РФ Владимир Путин в 2021 году. Деревня Вещерка расположена на границе Мордовии и Нижегородской области, там находится Вознесенский скит Серафимо-Дивеевского монастыря. Сейчас жители республики могут добраться до него только по объездным дорогам. Например, из Старого Города нужно проехать 105 км до Вещерки, хотя расстояние по прямой составляет около 15 км.

Планы по строительству дороги Артем Здунов обсудил с первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком, однако сроки реализации проекта не назвал.

Анастасия Еремина