Иван Путков утвержден в должности начальника управления ГИБДД Челябинской области

Начальником управления ГИБДД Челябинской области назначен Иван Путков. Он возглавлял ведомство с мая 2022 года в качестве временно исполняющего обязанности руководителя. От приставки врио начальник избавился с 27 января. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Иван Путков окончил Челябинский юридический институт МВД России. В 2002 году начал службу с должности инспектора по розыску отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Челябинска. В 2010 году стал заместителем командира отдельного батальона ДПС областного УГИБДД, через два года – заместителем командира полка ДПС. С декабря 2021 года до мая 2022-го работал в должности замначальника Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Челябинской области.