Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иван Путков утвержден в должности начальника управления ГИБДД Челябинской области

Начальником управления ГИБДД Челябинской области назначен Иван Путков. Он возглавлял ведомство с мая 2022 года в качестве временно исполняющего обязанности руководителя. От приставки врио начальник избавился с 27 января. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Иван Путков окончил Челябинский юридический институт МВД России. В 2002 году начал службу с должности инспектора по розыску отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Челябинска. В 2010 году стал заместителем командира отдельного батальона ДПС областного УГИБДД, через два года – заместителем командира полка ДПС. С декабря 2021 года до мая 2022-го работал в должности замначальника Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Челябинской области.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...