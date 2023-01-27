В Курской области доля оправданных по уголовным делам в 2022 году составила 0,2%

В 2022 году суды Курской области вынесли обвинительные приговоры в отношении 5046 человек, оправдательные — в отношении 12. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Осуждено на 206 человек больше, чем годом ранее. Это связано с «увеличением общего количества дел, поступивших в суды, а также с количеством преступлений, совершенных в составе группы». Почти каждый четвертый осужденный — за тяжкие и особо тяжкие преступления. Лишены свободы 1224 человека. Прекращено 668 дел в отношении 729 человек.

Всего районными судами и мировыми судьями Курской области в 2022 году рассмотрено 259 тыс. дел (на 2,4% меньше, чем годом ранее). Из них гражданских и административных дел — 177 тыс.

Курский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел 6,34 тыс. дел. В Первом кассационном суде общей юрисдикции (Саратов) устояли 89% курских приговоров, 90% судебных актов об административных правонарушениях, 82% по гражданским делам и 90% по административным.

Олег Мухин

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