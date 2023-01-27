Бывшего главу Конституционного суда Тувы судят за хищение почти 1,5 млн рублей

Начался судебный процесс по делу бывшего председателя Конституционного суда Республики Тыва Аяса Саая и трех его подчиненных. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным ведомства, в период с сентября 2014-го по май 2016 года председатель суда при пособничестве подчиненных якобы присвоил более 1,4 млн руб. Эти деньги были выделена из республиканского бюджета на проведение конференции. «Аяс Саая обеспечил составление соучастниками подложных документов о расходовании денежных средств в ходе мероприятия», — сказала госпожа Петренко.

В зависимости от роли каждого фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

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Илья Николаев