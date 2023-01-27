В Ялте директора спортшколы и предпринимателя задержали за мошенничество на 1,8 млн рублей

Сотрудники УФСБ, МВД и Росгвардии по Крыму задержали директора спортшколы в поселке Гаспра и индивидуального предпринимателя за мошенничество на 1,8 млн руб. при выполнении ремонта учреждения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Крыму и Севастополю.

Директор городской спортивной школой и предприниматель заключили муниципальный контракт на проведение ремонта в учреждении. Руководитель спортшколы знал, что работы частично не выполнены, но подписал акты об их приемке и выплатил подрядчику более 3,5 млн руб. Однако контрольно-счетная палата выявила, что из этой суммы 1,8 млн руб. выплачены неправомерно.

За оказанную услугу директор школы получил 350 тыс. руб. взятки. Бизнесмен передал ее через посредника.

Региональные управления ФСБ, МВД и спецподразделение Росгвардии задержали всех указанных лиц. В их домах и на местах работы провели обыски. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступлений.

Фигурантам предъявили обвинение по статьям 286, 290, 159, 291, 291.1 УК РФ: превышение полномочий, получение взятки в крупном размере, мошенничество, дача взятки и посредничество во взяточничестве. Подрядчик и посредник подписали явки с повинной.

Татьяна Ручкина

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