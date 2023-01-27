Структура мэрии Уфы взыскивает с «Уфаводоканала» около 100 млн рублей

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы направила в арбитражный суд три исковых заявления о взыскании с ГУП «Уфаводоканал» около 100 млн руб.

Как следует из материалов суда, задолженность связана с неисполнением условий договоров аренды.

На 1 марта суд назначил рассмотрение двух исков — о взыскании 60 млн руб. и 10 млн руб. 9 марта суд начнет рассмотрение заявления на сумму 30 млн руб.

«Уфаводоканал» принадлежит министерству жилищно-коммунального хозяйства Башкирии. В 2021 году чистая прибыль организации составила 1,3 млн руб. при выручке 3,5 млрд руб.

Олег Вахитов

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