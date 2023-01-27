Виновника ДТП, в котором погибли уральские актрисы, отправили в колонию на три года

Верхотурский районный суд (Свердловская область) приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении общего режима жителя города Кушвы, в ДТП с которым погибли две актрисы театра кукол, и еще один работник получил тяжкие травмы.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Авария с участием работников театра произошла 1 октября. В суде гособвинитель доказал, что осужденный, управляя грузовиком «MAN» во время движения по трассе «Серов – Екатеринбург» отвлекся от управления транспортным средством и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом марки «ПАЗ», в котором находились возвращавшиеся с гастролей из Первоуральска артисты Краснотурьинского театра кукол. В результате ДТП до приезда скорой помощи погибли две актрисы 37 и 25 лет. Еще один пассажир автобуса, 21-летний мужчина, с травмами был доставлен в районную больницу. Всего в автобусе находилось 16 человек.

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