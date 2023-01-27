Жителя Глазова осудили за взлом страниц в сосцети и нарушение тайны переписки

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении жителя Глазова, которого признали виновным в нарушении тайны переписки и неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ, ч. 1 ст. 138 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Установлено, что в интернете мужчина неправомерно получил доступ к страницам пользователей одной из соцсетей. Целью стало получение сведений об их переписке.

Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к одному году и пяти месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы.