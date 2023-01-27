Курортный сбор позволит инвестировать 100 млн рублей в благоустройство алтайской Белокурихи в 2023 году

Власти города-курорта Белокурихи в Алтайском крае вложат в благоустройство муниципалитета в 2023 году 100 млн руб. из средств курортного сбора. Сумму обсудили на заседании Общественного совета по осуществлению общественного контроля за целевым расходованием бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры Алтайского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Запланировано обустройство санитарных зон (на терренкуре «Старая мельница», у курортного сквера, на территории «Белокурихи горной»), ремонт фонтана, ограждение пешеходных дорожек и благоустройство входной группы терренкура «Старая мельница»,– говорится в сообщении регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности.

По данным ведомства, за время взимания курортного сбора с мая 2018 года в фонд поступило 170,3 млн руб. На благоустройство в прошлом году было направлено 42,8 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце июня 2022 года руководитель управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых сообщил о том, что с момента старта эксперимента по взиманию курортного сбора было собрано 133 млн руб.

Размер курортного сбора в Белокурихе в 2023 году составляет 50 руб. в сутки. Он сохранен на уровне 2022 года.

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Валерий Лавский