К лету дорожники капитально отремонтируют 15 км трассы Джубга – Сочи

До начала летнего курортного сезона на трассе А-147 Джубга — Сочи в Лазаревском районе планируют восстановить 140 тыс. кв. м асфальта. Черноморское управление Росавтодора приступило к ремонту в районе Лоо и Вардане, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Протяженность участка ремонта составляет 14,9 км. Всего проект предполагает укладку около 6 км новых прикромочных бетонных лотков усиленной конструкции. Для обслуживания системы ливневой канализации через каждые 20 м будут смонтированы специальные смотровые решетки. Кроме того, дорожники заменят бортовой камень, отремонтируют тротуары и установят новые ограждения.

Работы ведутся круглосуточно. Сейчас готовность дороги составляет 38%. В апреле специалисты планируют выйти на завершающий этап работ, чтобы к началу летнего сезона снять реверсивные ограничения на участке.

Татьяна Ручкина

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