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обновлено 12:08

Объем валютных вкладов жителей края уменьшился за год на 45%

Объем банковских вкладов жителей Прикамья за год увеличился на 9% и составил на декабрь 2022 года 401 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Банка России.

94% всех средств жители края держат в рублях. Вклады в иностранной валюте сократились за прошедший год на 45%.

«При выборе вклада важно обращать внимание не только на его доходность, но и на другие ключевые условия: возможность пополнения, автоматической пролонгации, наличие дополнительных услуг и так далее. С 1 октября 2022 года банки при открытии депозита обязаны предоставить вкладчику подробную информацию в краткой и понятной форме»,— пояснил управляющий Пермским отделением Банка России Алексей Моночков.

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