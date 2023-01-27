На Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту сброса сточных вод в реку Кума

Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту незаконного сброса вод в реку Кума в Минераловодском городском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным правоохранительных органов, чиновники управления муниципального хозяйства администрации округа допустили сток загрязненных вод в реку, причинив водному объекту вред в размере около 800 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Ведется расследование.

Кроме того выявлено, что незаконный сброс вод осуществляется по 4 выпускам в реку Кума, и по 2 выпускам в реку Джемуха уже в течение семи лет. Точки сброса не оборудованы очистными системами, что противоречит законодательству. В январе межрайонный природоохранный прокурор внес представление главе Минераловодского городского округа, которое находится на рассмотрении.

Анастасия Назарова