ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение в Красноярске, Хакасии и Кузбассе

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, включая метель, порывистый ветер и гололедицу, распространило ГУ МЧС сразу в трех регионах Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно прогнозам синоптиков, в Красноярском крае сегодня ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25 м/с и более, метель.

В Хакасии, по информации Хакасского гидрометцентра, прогнозируются очень сильный юго-западный ветер с порывами 15-20 м/с, местами 25-30 м/с. Граждан просят соблюдать правила безопасности, сообщает МЧС региона.

В Кузбассе также объявлено штормовое предупреждение. «В ситуации плохой видимости из-за снега и снежных заносов на дорогах водителям следует двигаться с максимально низкой скоростью, увеличив при этом дистанцию и боковой интервал», - прокомментировали в ГИБДД региона. Сегодня из-за плохой видимости на 61 км автодороги «Кемерово – Новокузнецк» столкнулись восемь автомобилей, никто не пострадал.

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Лолита Белова