За год в Татарстане отстреляли 5,4 тысячи лис

За 2022 год в Татарстане для урегулирования численности лис были отстреляны 5,4 тыс. особей. Об этом на коллегии заявил руководитель главного управления ветеринарии кабмина республики Алмаз Хисамутдинов.

За 2022 год в Татарстане выявили лишь семь случаев бешенства, что более чем в два раза меньше, чем годом ранее. Кроме того, за год в Татарстане сделали свыше 27 тыс. профилактических прививок для лошадей, 870 тыс. — крупного рогатого скота, около 200 тыс. — мелкого рогатого скота. Также специалистами госкомитета по биоресурсам было разложено 1,2 млн приманок с оральной вакциной от бешенства для диких плотоядных животных.

"Ъ-Казань"