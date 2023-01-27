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обновлено 11:32

Бывший главный режиссер Театра-Театра стал художественным руководителем выставки «Пермской ярмарки»

Художественным руководителем ярмарки народных промыслов, которую ежегодно проводит «Пермская ярмарка», в этом году стал бывший главный режиссер пермского академического Театра-Театра Владимир Гурфинкель. Об этом сообщает «Новый компаньон». Мероприятие будет проходить в выставочном центре Perm Expo 22–26 февраля. Его концепция и формат под руководством господина Гурфинкеля будут изменены: ярмарка станет театрализованной, появится музейная и экскурсионная программа, состоятся модные дефиле. Также поменяется название события — ярмарка будет называться «Промыслы. ПроСмыслы».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Владимир Гурфинкель работал главным режиссером Театра-Театра с 2014 года до ноября 2018-го. До этого занимал должности режиссера-постановщика и директора театра. В 2012–2013 годах работал над созданием городков фестиваля «Белые ночи» на пермской эспланаде.

Другие мероприятия, проводимые «Пермской ярмаркой», в 2023 году тоже претерпят изменения. Это связано с тем, что со второй половины 2022 года компания работает только как выставочный оператор, тогда как выставочная площадка Perm Expo перешла в собственность Корпорации развития Пермского края. «Учитывая изменившиеся условия, мы корректируем выставочный план. Делаем ставку на самые популярные у зрителей и перспективные с нашей точки зрения мероприятия. В 2023 году часть выставок точно проведена не будет, но которые останутся, преобразятся и выйдут на качественно новый уровень»,— рассказал изданию генеральный директор «Пермской ярмарки» Сергей Климов.

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