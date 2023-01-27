Вице-мэр Анапы предложил бороться со стихийной торговлей с помощью «умных» камер

Заместитель главы курортного города Виталий Воронов предложил установить на ул. Краснозеленых в районе Центрального рынка системы видеонаблюдения. Об этом он заявил во время рейда по нелегальным торговым точкам Анапы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На этой территории необходимо установить "умные" камеры для ликвидации стихийной торговли и других правонарушений»,— сказал господин Воронов.
Также вице-мэр дал поручение подготовить проект благоустройства участка ул. Краснозеленых от Горького до Крымской для создания комфортной пешеходной территории. Здесь предстоит оформить клумбы, выкорчевать пни, посадить новые деревья.
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