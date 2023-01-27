«Авито»: спрос на загородные дома в России резко упал под конец года

Спрос на покупку загородной недвижимости в России в четвертом квартале 2022 года снизился на 17% по сравнению с третьим кварталом на фоне уменьшения предложения на 9% и роста цен на 10%. Об этом сообщил сервис «Авито Недвижимость».

Сильнее всего — на 34% — снизился интерес к покупке дач, что можно связать с сезонностью рынка. На покупку домов спрос упал на 13%, коттеджей — на 11%, таунхаусов — на 3%. Количество предложений о продаже загородных объектов на «Авито Недвижимости» за тот же период также сократилось — в среднем на 9% по стране.

Цены на загородное жилье на платформе в среднем по рынку поднялись по сравнению с третьим кварталом 2022 года на 10%, до 2,6 млн руб. В четвертом квартале средняя стоимость коттеджа составляла 8,9 млн руб. (+2% к третьему кварталу 2022-го), таунхауса — 7,9 млн руб. (+3%), дома — 3 млн руб. (+13%), дачи — 680 тыс. руб. (+1,5%).

Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин объяснил, что падение спроса связано с сезоном: осенью и зимой люди реже покупают загородные дома. Падение спроса на 12% по отношению к тому же периоду 2021 года он объяснил сложной экономической ситуацией в стране.

В «Авито Недвижимости» прогнозируют, что цены на загородную недвижимость в 2023 году могут снизиться до 8–10% в массовом сегменте и подрасти на 10–15% в более высоких сегментах: на это влияют стоимость импортных материалов и стандарты строительства.

Дарья Эрозбек