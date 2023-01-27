Мэр Краснодара поручил расчистить участки под мостами и путепроводами

Глава Краснодара Евгений Наумов на аппаратном совещании поручил проверить санитарное состояние территорий под мостами и путепроводами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Путепроводы — объекты критической инфраструктуры. Такие же, как подстанции и котельные. Следить за их состоянием и территориями под ними мы должны вдвойне пристальнее»,— отметил Евгений Наумов.

В Краснодаре находится 10 путепроводов и два пешеходных моста. Все они расположены в центральной части города. Многие участки под ними находятся в аренде, на некоторых из них есть незаконные строения. В связи с этим, по словам главы города, все участки начнут приводить в порядок. К каждому из них будет индивидуальный подход.

Татьяна Ручкина

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