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Владельца «Башмилка» освободили от наказания за истечением сроков давности

Судья Советского районного суда Уфы Ирина Яковлева сегодня вынесла приговор владельцу группы компаний «Башмилк» Александру Никитину. Он обвинялся в невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) и в сокрытии денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, с июля 2019 по январь 2020 года Александр Никитин, являясь гендиректором и собственником двух компаний, создал формальный документооборот, в результате чего деньги, предназначенные для АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», фактически поступали в ООО «Ньюмилк». В результате перед работниками предприятия образовался долг по зарплате на сумму более 20 млн руб., а перед бюджетом — на 2,7 млн руб. Помимо этого, долг по зарплате — 22 млн руб. — возник и перед сотрудниками ООО «Чекмагушевский молочный завод» и ООО «Агрохолдинг «Башмилк». Предпринимателю Олегу Макаренко подозреваемый, несмотря на судебные решения, не выплатил около 100 млн руб.

Суд оправдал подсудимого по обвинению в мошенничестве. По остальным пунктам обвинения он был признан виновным, на него был наложен штраф в общем размере 1,1 млн руб., но освобожден от наказания за истечением сроков давности. Гособвинение просило назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили «Ъ-Уфа», что ведомство намерено подать апелляционное представление на приговор райсуда в связи с его «мягкостью и несправедливостью».

Венера Хисамова

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