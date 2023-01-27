Объекты Нововоронежской АЭС в 2022 году посетили в рамках экскурсий свыше 1,6 тысяч человек

Нововоронежскую АЭС (филиал Концерна «Росэнергоатом» – предприятие Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом») в 2022 году с ознакомительными экскурсиями посетили 1670 человек. Основными объектами визитов стали Информационный центр и музейно-выставочная экспозиция атомной станции.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Интерактивные и мультимедийные технологии, применяемые в экспозициях Информационного центра Нововоронежской АЭС наглядно демонстрируют основные направления деятельности атомной станции, ежегодно привлекая все большее количество посетителей. 3D-кинозал и стол с голографической визуализацией через 3D-очки основного оборудования, зданий и сооружений АЭС стали самыми интересными и популярными объектами для гостей.

В прошедшем году ознакомительные визиты на промышленную площадку Нововоронежской АЭС для массовой аудитории осуществлялись в дистанционном формате. Это стало возможным благодаря современным IT-технологиям и разработанному виртуальному техническому туру по основным объектам атомной станции. Уникальность этого информационного формата заключается в возможности увидеть «скрытое от глаз» обычного посетителя действующее оборудование реакторного зала. Также используемый формат предусматривает онлайн-трансляцию на нескольких ресурсах и дает «путешественнику по энергоблоку» шанс задать любой вопрос спикеру.

Кроме того, в 2022 году было проведено 15-ть виртуальных туров по современным энергоблокам поколения 3+ Нововоронежской АЭС (энергоблоки №№ 6-7), в том числе в рамках крупных российских и международных мероприятий ГК «Росатом»: ЭКСПО-2020 в Дубае, День ГК «Росатом» в Совете Федерации, «Nuclear Power Plants Expo & Summit» в Стамбуле, АТОМЭКСПО-2022 в Дубае, День Российской науки в Русском доме г. Братислава и др. Их основной аудиторией стали зарубежные гости и жители Воронежской области. Видеозапись виртуального тура по НВАЭС посмотрели в социальных сетях свыше 3 тысяч пользователей со всего мира. С появлением такого формата охват аудитории увеличился до 5500 человек.

Сегодня Нововоронежская АЭС уверенно удерживает статус «витрины атомной энергетики» России: на её площадке представлена вся линейка водо-водяных энергетических реакторов, разработанных российскими атомщиками. За почти шестьдесят лет побывать на объектах НВАЭС смогли более 200 тысяч человек разных национальностей, профессий и возрастных групп. Очные встречи со специалистами и визиты на промышленную площадку помогают людям понять процессы производства электроэнергии на АЭС и убедиться в безопасности атомных технологий.