С объявленного в розыск экс-акционера СМЗ взыскали 250 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск бывших акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Петра Кондрашева и Сергея Кирпичева о признании недействительным договора займа на 250 млн руб., заключенного обществом с другим акционером, Игорем Пестриковым. Как сообщает пресс-служба суда, с господина Пестрикова в пользу завода взыскана указанная сумма, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

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Договор займа между СМЗ и господином Пестриковым был подписан 1 июня текущего года. Со стороны завода его подписал гендиректор Артур Уртаев, незадолго до этого назначенный на указанную должность. В итоге господин Уртаев стал обвиняемым по уголовному делу о пособничестве в превышении полномочий, а также в растрате в особо крупном размере. Сейчас он находится в СИЗО. Игорь Пестриков скрылся и был объявлен сначала в федеральный, а затем в международный розыск.

В июне Петр Кондрашев и Сергей Кирпичев подали в суд заявление о признании договора займа недействительным. Позже в дело в качество соистца вступило Росимущество, которое в результате инициированного Генпрокуратурой РФ судебного спора стало владельцем более 89% акций предприятия (26 января 2023 года пакет передали госкорпорации «Росатом»). В качестве оснований для признания договора недействительным Росимущество указывало на то, что данная сделка была заключена в ущерб обществу, при этом гендиректор, заключая данную сделку, действовал в условиях конфликта интересов.