Авиадебоширов сняли с рейса в аэропорту Толмачево

Сотрудники транспортной полиции новосибирского аэропорта Толмачево сняли с борта самолета двух авиадебоширов. Об инциденте рассказали в «МВД медиа».

По данным правоохранителей, в дежурную часть полиции Толмачево поступил сигнал от представителя авиакомпании о том, что на борту воздушного судна, вылетающего в якутский город Нерюнгри, требуются помощь полиции. Причиной стало поведение супружеской пары. У супругов, как выяснилось, перед началом полета возник словесный конфликт с одним из пассажиров. На неоднократные требования экипажа успокоиться и прекратить выражаться нецензурной бранью они не реагировали, в связи с чем командир воздушного судна отказал им в перелете.

Дебоширов доставили в дежурную часть. Ими оказались жители Якутии. От прохождения медицинского освидетельствования супруги отказалась в присутствии свидетелей. В отношении задержанных составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, максимальное наказание — 15 суток административного ареста).

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Илья Николаев