В Цимлянске отреставрируют историческое здание школы-интерната за 270 млн рублей

ГБОУ РО «Цимлянская школа-интернат» объявила тендер на реставрацию здания учреждения, расположенного на ул. Набережной, пишет «Город N» со ссылкой на данные RosTender.info. Максимальная цена контракта составляет 270 млн руб. Объект входит в комплекс памятника архитектуры «Историко-архитектурный ансамбль Приморского парка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт администрации Цимлянского городского поселения Фото: сайт администрации Цимлянского городского поселения

Согласно данным проектной документации, общая площадь здания спального корпуса школы, которому предстоит обновление – 2456 кв. м. Источником финансирования работ станет областной бюджет. Срок реализации проекта – 30 ноябре 2024 года. Подать заявку на участие в тендере можно до 7 февраля.

Согласно информации на сайте ГБОУ РО «Цимлянская школа-интернат», школа основана в 1957 году, в ней живут и учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. До этого в здании располагалось Управление Цимлянской ГЭСВ, которое начали строить в 1954 году в стиле сталинского ампира. Сейчас строение, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, находится в аварийном состоянии.

Анастасия Назарова