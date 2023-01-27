Число объявлений о деловых услугах на «Авито» в Челябинске выросло на 43%

В 2022 году количество объявлений от специалистов, предлагающих деловые услуги, на «Авито» в Челябинске выросло на 43% по сравнению с 2021-м. Спрос на таких работников увеличился на 62%, сообщают эксперты платформы «Авито. Услуги».

Ощутимее всего на площадке в Челябинске за год выросло число объявлений об услугах консультантов по финансовым и юридическим вопросам — на 67%. Спрос на них в городе увеличился на 99%, в целом по стране — более чем в два раза.

Количество объявлений об услугах юристов в Челябинске выросло на 41%. Чаще всего к ним обращались за юридическим сопровождением бизнеса, за помощью в составлении договоров, претензий, исков и заявлений, для консультаций по правовым вопросам.

Число объявлений об услугах бухгалтеров на площадке в Челябинске за год выросло на 16%. Чаще всего пользователей «Авито» интересовало бухгалтерское сопровождение для предпринимателей и юрлиц, составление отчетной документации и ведение бюджетов организации.