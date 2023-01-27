В 2022 году ввод многоквартирных домов на Кубани увеличился на 3,8%

В 2022 году в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию 3,1 млн кв. м. Это на 3,8%, или на 114,4 тыс. кв. м, больше, чем в 2021 году, сообщается на сайте Единого реестра застройщиков.

Количество введенных объектов плавно увеличивалось каждый месяц. В декабре площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 750,8 тыс. кв. м, что на 49,6% больше аналогичного периода прошлого года. При этом опережение темпов ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к предыдущему году наблюдалось два месяца подряд.

По вводу многоквартирных домов в январе 2022 года Краснодарский край занимал 25-е место среди 85 регионов. Но уже в феврале регион по этому показателю поднялся на четвертое место. В марте, апреле и сентябре он занимал вторую строчку, а закончил год на третьей позиции.

В декабре по динамике абсолютного прироста ввода многоквартирных домов по отношению к аналогичному месяцу прошлого года Кубань заняла второе место. Доля ввода составила 92%, и по этому показателю регион занял 22-е место в России. По вводу жилья за год регион занял четвертое место. По динамике абсолютного прироста ввода многоквартирных домов за указанный период — 9-е место, по динамике относительного прироста — 43-е место.

Доля ввода многоквартирных домов по отношению к общему объему ввода жилья в 2022 году на Кубани составила 41,2%. С таким показателем край занял 34-е место в РФ.

Татьяна Ручкина

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