В Ярославле с осужденных обнальщиков взыскали 19 млн рублей

Красноперекопский районный суд Ярославля взыскал с четверых осужденных по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) 19 млн руб. незаконного дохода в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как сообщили в прокуратуре, в феврале 2021 года мужчины были осуждены за совершение преступления. Суд установил, что в 2013-2014 годах они осуществляли незаконное банковское обслуживание юридических лиц, удерживая в свою пользу вознаграждение за проведенные операции. В результате этой деятельность мужчины получили доход более 19 млн руб.

Позже прокурор обратился с иском в суд о взыскании этих средств, заявление было удовлетворено. Кроме того, суд наложил арест на имущество мужчин.

«Согласно положениям законодательства сделка, совершенная с целью заведомо противной основам правопорядка, ничтожна. Все полученное сторонами по сделке подлежит взысканию в доход государства»,— пояснили в прокуратуре.

Алла Чижова

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