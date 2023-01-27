Двум исполняющим глав районов Перми грозит выговор за плохую уборку снега

Глава Перми Алексей Демкин пригрозил объявить выговоры главам Мотовилихинского и Свердловского районов Перми за плохую уборку парковок. «Как и обещал, лично проверил качество уборки парковок, в том числе мест для инвалидов. Вызвал руководителей двух районов — Мотовилихинского и Свердловского, по которым поступает наибольшее количество жалоб, сели в автобус и поехали,— написал господин Демкин в своем телеграм-канале.— Если коротко, то результатами остался недоволен». В ходе инспекции выяснилось, что ряд парковок завалены снегом. За несоблюдение условий контракта подрядчиков оштрафуют: в Мотовилихе — на 7,1 млн руб., в Свердловском районе — на 6,5 млн руб.

«Руководителям районов — задача к понедельнику привести парковки в порядок, в противном случае обоих ждет выговор»,— пишет глава Перми.

Отметим, что у названных районах сейчас отсуствуют утвержденные главы - в Свердловском районе Александр Филиппов находится на больничном (исполняет обязанности первый замглавы Игорь Давлетшин), а в Мотовилихе - Александр Хаткевич перешел на должность начальника департамента имущественных отношений (исполняет обязанности первый замглавы Юрий Трухин).