Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:30

Двум исполняющим глав районов Перми грозит выговор за плохую уборку снега

Глава Перми Алексей Демкин пригрозил объявить выговоры главам Мотовилихинского и Свердловского районов Перми за плохую уборку парковок. «Как и обещал, лично проверил качество уборки парковок, в том числе мест для инвалидов. Вызвал руководителей двух районов — Мотовилихинского и Свердловского, по которым поступает наибольшее количество жалоб, сели в автобус и поехали,— написал господин Демкин в своем телеграм-канале.— Если коротко, то результатами остался недоволен». В ходе инспекции выяснилось, что ряд парковок завалены снегом. За несоблюдение условий контракта подрядчиков оштрафуют: в Мотовилихе — на 7,1 млн руб., в Свердловском районе — на 6,5 млн руб.

«Руководителям районов — задача к понедельнику привести парковки в порядок, в противном случае обоих ждет выговор»,— пишет глава Перми.

Отметим, что у названных районах сейчас отсуствуют утвержденные главы - в Свердловском районе Александр Филиппов находится на больничном (исполняет обязанности первый замглавы Игорь Давлетшин), а в Мотовилихе - Александр Хаткевич перешел на должность начальника департамента имущественных отношений (исполняет обязанности первый замглавы Юрий Трухин).

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...