Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Хакеры втрое чаще атакуют сайты органов власти»

Вице-президент, директор нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров — о киберугрозах

— В 2022 году количество кибератак выросло в разы. Основной мишенью хакеров стали сайты российских компаний. Злоумышленники использовали DDoS и веб-атаки, чтобы сделать онлайн-ресурсы недоступными для пользователей.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Фото: ПАО «Ростелеком»

Многократный рост числа DDoS-атак – почти в восемь раз – зафиксирован в марте. Пик, по данным центра противодействия кибератакам «Ростелеком-Солар», пришелся на май. Традиционно самым атакуемым регионом стала Москва, на столицу пришлось более 500 тыс. атак. Далее следуют Уральский (почти 100 тыс. атак) и Центральный (чуть более 50 тыс. инцидентов) федеральные округа. Приволжский федеральный округ занимает четвертое место по количеству DDoS-атак в регионах – за год здесь было зафиксировано более 40 тыс. случаев.

Почти треть атак приняли на себя интернет-ресурсы органов государственной власти. Их атаковали как минимум в три раза чаще, чем в 2021 году.

Еще 23% атак пришлись на отрасль финансовых технологий, 16% — на образовательные учреждения, 7% — на сферу ИТ и столько же на транспорт.

Основной поток DDoS-атак, как и прежде, не отличался высокой мощностью: они не превышали 50 Гбит/с. Но в то же время стало больше мощных целевых атак на конкретные компании. Самая мощная атака зафиксирована в феврале — более 760 Гбит/с. Некоторые атаки оказались рекордными по продолжительности – одна из них длилась 2 тыс. часов, то есть почти три месяца.

В целом хакеры вели «ковровые бомбардировки» несложными и массовыми атаками, используя известные уязвимости в безопасности, а в конце года сконцентрировались на целевых и более сложных атаках на конкретные компании и отрасли. При этом уровень сетевых атак остается высоким и превышает средние показатели предыдущих лет, поэтому угроза остается актуальной.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...