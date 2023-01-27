Внешнеторговый оборот УрФО на фоне санкций снизился на 11%

Объемы экспорта и импорта регионов Уральского федерального округа (УрФО) в 2022 году на фоне введения антироссийских санкций и ухода ряда зарубежных компаний с уральского рынка снизился на 11%. Об этом заявил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. Он отметил, что последствия пандемии в 2020 году оказали на международную торговлю больший негативный эффект – тогда оборот продукции снизился на 18%.

Экспорт в структуре внешней торговли составил 77%, импорт – 23%. Основные страны-партнеры регионов УрФО – КНР (25% внешнеторгового оборота), Турция (12%), Узбекистан (9%).

Андрей Фролов отметил, что импорт плодовоовощной и сельскохозяйственной продукции за прошлый год вырос на 12% – до 180 тыс. тонн. 90% продукции было привезено из Узбекистана. Также свою сельхозпродукцию импортировали Таджикистан, Афганистан, Азербайджан, Китай, Турция, Иран.

Всего ха 2022 год уральскими таможенниками в федеральный бюджет перечислено 52,7 млрд. руб.

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