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Министр природных ресурсов Саратовской области утвержден в должности

На должность министра природных ресурсов и экологии Саратовской области утвержден Константин Доронин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина.

Постановление датировано сегодняшним днем. Отдельно отмечается, что кандидатура господина Доронина согласована с Федеральным агентством лесного хозяйства.

Ъ-Средняя Волга» писал, что в прошлом году глава федеральной структуры раскритиковал регион за ситуацию с лесовосстановлением и требовал уволить профильного министра, но вместо него был уволен заместитель.

Марина Ковалева

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