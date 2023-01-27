Министр природных ресурсов Саратовской области утвержден в должности

На должность министра природных ресурсов и экологии Саратовской области утвержден Константин Доронин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина.

Постановление датировано сегодняшним днем. Отдельно отмечается, что кандидатура господина Доронина согласована с Федеральным агентством лесного хозяйства.

Ъ-Средняя Волга» писал, что в прошлом году глава федеральной структуры раскритиковал регион за ситуацию с лесовосстановлением и требовал уволить профильного министра, но вместо него был уволен заместитель.

Марина Ковалева