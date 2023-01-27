В Петербурге открыли выставку икон советского периода

Государственный музей истории религии Санкт-Петербурга открыл выставку «Советские иконы: религиозные артефакты коммунистической эпохи». Экспозицию из 80 икон собрали специалисты Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

Профессор университета и один из создателей выставки Дмитрий Агонов в беседе с ТАСС отметил, что это первая крупная экспозиция советской иконы, которая полностью сфокусирована на этом материале. На первый взгляд иконы могут показаться «обшарпанными» и неподготовленному зрителю, однако их специально оставили такими, тем самым сохранив главное достоинство.

«Икона, ее материал и даже ее повреждения — это большой интереснейший текст. Эта выставка не для того, чтобы поражаться красоте—- это не об этих иконах. Это выставка о страшной эпохе и о том, как люди в эту эпоху поддерживали свои религиозные традиции»,— отметил господин Антонов.

В советское время писать иконы продолжали лишь мастера-самоучки и кустари. Выставка доступна для посетителей до конца марта.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте