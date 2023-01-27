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В Курганской области смягчили приговор экс-главе предприятия по добыче урана

Курганский областной суд смягчил приговор бывшему директору АО «Далур» Николаю Попонину. По результатам рассмотрения апелляции он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Ему назначено пять лет и четыре месяца колонии общего режима со штрафом в 1,4 млн руб. и лишение права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трех лет. Приговор вступил в законную силу, сообщают в прокуратуре региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре 2022 года Далматовский районный суд признал бывшего гендиректора АО «Далур» (входит в контур управления уранового холдинга АРМЗ госкорпорации «Росатом») Николая Попонина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки и приговорил к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 2,1 млн руб. Установлено, что в 2016 году руководитель предприятия по добыче урана получил взятку в размере 700 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за общее покровительство и содействие при заключении договора подряда на выполнение работ на Хохловском месторождении. Кроме того, директор, зная о частичной поставке оборудования, подписал акты приемки выполненных работ в полном объеме, причинив предприятию ущерб на сумму около 7 млн руб.

Приговор суда первой инстанции обжаловала прокуратура. По результатам рассмотрения апелляционного представления обвинение в получении взятки Николаю Попонину переквалифицировано на коммерческий подкуп (п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ).

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