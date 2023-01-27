68% жителей Краснодара одобрили законопроект о самозапрете на выдачу кредитов

68% краснодарцев поддержали инициативу Центробанка, согласно которой на портале госуслуг можно будет запретить себе или ограничить выдачу кредитов. Об этом сообщает SuperJob по результатам опроса.

Не поддерживают меры 9% жителей Краснодара. По их мнению, законопроект ограничивает финансовую свободу россиян. Они считают, что государству лучше сосредоточиться на повышении финансовой грамотности населения. Еще 23% населения города не определились с ответом.

Больше законопроект поддерживают мужчины, чем женщины (83% против 53%). При этом чем старше люди, тем они больше одобряют инициативу: среди респондентов до 34 лет ее поддерживают 64%, а среди респондентов старше 45 — уже 70%.

Татьяна Ручкина

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