Суд в Уфе признал контрактника виновным в самовольном оставлении места службы

Уфимский гарнизонный военный суд признал военнослужащего по контракту Юрия Сергеева виновным в самовольном оставлении части и неявке в срок без уважительных причин на службу (ч. 4 ст. 337 УК РФ).

Установлено, что в ноябре 2021 года подсудимый не вернулся из отпуска в воинскую часть. В конце сентября прошлого года его обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

Следствие обвиняло Юрия Сергеева в самовольном оставлении части в период мобилизации, что предусматривает более строгое наказание – от пяти до 10 лет лишения свободы. Подсудимый пояснил, что у него не было умысла уклоняться от частичной мобилизации, поскольку она была объявлена только в сентябре прошлого года. В суде обвинение было переквалифицировано на другую часть той же статьи с более мягким наказанием – до семи лет лишения свободы.

Военнослужащий свою вину признал. Суд приговорил его к полутора годам в колонии-поселении.

Влада Шипилова

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