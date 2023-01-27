Глава Ижевска прокомментировал жалобы горожан на «засоленные» и скользкие тротуары

Жители столицы Удмуртии стали направлять жалобы на «засолку» города, а также скользкие тротуары, рассказал во «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Вместе с подрядчиками руководитель города прошелся по наиболее проблемным пешеходных дорожкам в Первомайском районе.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
По словам господина Бекмеметьева, тротуары «порой выглядят как лоскутное одеяло: местами лед, местами асфальт, местами снежная каша». Основной проблемой названо нарушение технологии уборки.
«Если уж использовали реагент, его нужно своевременно смести вместе со снегом. Об этом проговорили с подрядчиками. Ну и о том, чтобы адекватно дозировали противогололедные материалы. Совсем без них, к сожалению, не обойтись, чтобы авралов в травматологии не было»,— заявил глава Ижевска.
В результате обхода подрядчиков попросили оперативнее реагировать на обращения горожан.