В Челябинске часть Свердловского проспекта закроют для троллейбусов

Троллейбусы №12 и №7 в Челябинске временно изменят маршруты в связи с модернизацией контактной сети. Будет закрыто движение электротранспорта по Свердловскому проспекту – от улицы Труда до Комсомольского проспекта, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Движение троллейбусов по Свердловскому проспекту будет закрыто с 0 часов 28 января до 5 утра 30 января, а также с полуночи 4 февраля до 5 часов 6 февраля. Троллейбус №7 проследует по маршруту: ЧМК – Комсомольский проспект – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Свердловский проспект – АМЗ. Обратно он проследует через ДС «Юность» – Алое поле – Энгельса.

Троллейбус №12 поедет по такому маршруту: Молдавская – Комсомольский проспект – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Свердловский проспект – АМЗ (обратно через ДС «Юность» – Алое поле – Энгельса). Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №№9, 15, 18, 31, 34, 71.