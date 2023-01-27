Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кисловодске построят новый район на 5,5 тыс. человек

Проект микрорайона на ул. Замковой в Кисловодске поступил на рассмотрение в правительство Ставропольского края. Комплекс рассчитан на 5,5 тыс. жителей, сообщил мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

По словам главы города, местом для строительства выбран развивающийся район, где недавно появился детский сад на 280 мест и школа на 1000 учеников.

«В этот район будет идти новая дорога от будущего Западного обхода, который соединит улицу Промышленную и Аликоновку» - написал Евгений Моисеев.

Он сообщил, что в дальнейшем будет благоустроен Комсомольский парк и Старое Озеро. Также от набережной на въезде в город до Озера будет создана прогулочная зона.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...