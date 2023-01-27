В Кисловодске построят новый район на 5,5 тыс. человек

Проект микрорайона на ул. Замковой в Кисловодске поступил на рассмотрение в правительство Ставропольского края. Комплекс рассчитан на 5,5 тыс. жителей, сообщил мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

По словам главы города, местом для строительства выбран развивающийся район, где недавно появился детский сад на 280 мест и школа на 1000 учеников.

«В этот район будет идти новая дорога от будущего Западного обхода, который соединит улицу Промышленную и Аликоновку» - написал Евгений Моисеев.

Он сообщил, что в дальнейшем будет благоустроен Комсомольский парк и Старое Озеро. Также от набережной на въезде в город до Озера будет создана прогулочная зона.

Анастасия Назарова