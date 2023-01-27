В Кемерове открыли первый при предприятии исправительный центр для осужденных

На базе завода по производству железобетонных изделий ООО «Кемеровский ДСК» создан центр для работы осужденных. Это первый такой исправительный центр в регионе, действующий при предприятии, сообщает администрация Кемеровской области. Для осужденных в таком центре пребывание в исправительной колонии заменяется на наказание, не связанное с изоляцией от общества.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, «в регионе в прошлом году создано 475 мест для принудительных работ, и запланированы новые объекты строительства». «Задача — сделать исправительный центр на всей этой промышленной зоне и с пользой для региона помочь в социализации людям, готовящимся к освобождению из мест лишения свободы», — сказал он.

В прошлом году из общего числа новых рабочих мест для принудительных работ 412 создано на базе ООО «Кемеровский ДСК», ООО «Рич», КАО «Азот», остальные — при учреждения исправительного ведомства. До конца марта планируется открытие участка, функционирующего как исправительный центр (УФИЦ) при КАО «Азот» на 162 места. Также оформление земельного участка, на котором планируется строительство УФИЦ на 400 новых рабочих мест, планирует «Кемеровский ДСК».

Как уточнили в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области, уже построенный при ДСК центр представляет собой благоустроенное общежитие возле предприятия. «При этом общежитие является местом отбытия наказания со своим режимом, за соблюдением которого следят сотрудники службы исполнения наказаний. Сейчас планируется строительство еще одного», - сообщили в ведомстве.

В 2022 году в центры занятости населения региона поступило 5,9 тыс. запросов и уведомлений от учреждений, исполняющих указание о трудовом устройстве освобождающихся лиц, сообщили в миинтруда области.

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Игорь Лавренков, Кемерово