В Прикамье запрет на выезд за рубеж действует в отношении 91 тыс. человек

Количество жителей Пермского края, которым из-за долгов запрещено выезжать за границу, выросло за прошлый год на 14%. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

Всего в 2022 году приставы ограничили выезд за пределы России 262 тыс. жителей края. Часть из должников после применения этой меры с долгами рассчитались, всего с них было взыскано 787 млн руб.

По данным на декабрь 2022 года, в Прикамье действовало более 91 тыс. постановлений об ограничении выезда за границу, из них более 12 тыс.— в отношении неплательщиков алиментов.