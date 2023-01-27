С 18 февраля запустят рейсы из Петрозаводска в Сочи

26 января в Петрозаводске запустили продажу билетов на авиарейсы в Сочи. Летать самолеты на российский курорт из столицы Карелии начнут 18 февраля, сообщает пресс-служба минтранса республики.

Перевозки по этому маршруту будут осуществляться на самолетах CRJ-200. Они будут летать до 1 мая раз в неделю, по субботам.

Из Петрозаводска вылеты запланированы на 15:30 и прибытие в Сочи в 19:30. В обратном направлении самолеты будут вылетать в 9:45 и приземляться в столице Карелии через пять часов. На обратном пути рейса Сочи — Петрозаводск будет промежуточная (техническая) посадка в Череповце.

Татьяна Ручкина

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