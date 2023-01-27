Изменится ли семейная ипотека?

Рынок недвижимости в 2022 году претерпел множество колоссальных изменений, сравнимых с преодолением зоны турбулентности, что продолжалось до конца года. Так, в декабре наблюдался незначительный всплеск покупательской активности, связанный с информацией о возможной отмене льготных и субсидированных ставок, что повлекло за собой очередной рост стоимости квадратного метра.

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Начиная с 2023 года спрос на рынке недвижимости сохраняется стабильный, чему способствует продление условий ипотеки с государственной поддержкой. Сейчас она составляет 7,3%1.

«Взять ипотеку под такой привлекательный процент можно при условии покупки квартиры в новостройке или в уже сданном жилье от застройщика, а также подтверждения платежеспособности перед банком. Данная ставка фиксируется на весь срок кредитования», – поясняет Екатерина Волжанина, руководитель отдела продаж жилой недвижимости PAN City Group2.

Еще одно изменение в 2023 году – расширение условий программы «Семейной ипотеки». Процентная ставка по ней составляет 5,4%3 и меняться не будет. «Если раньше можно было оформить «Семейную ипотеку» при условии, что есть ребенок, рожденный после 1 января 2018 года, то сейчас условия по ней расширили: стали давать семьям, у которых есть двое детей не старше 18 лет. Это очень большой процент населения», – рассказывает Екатерина Волжанина.

Дополнительной мерой поддержки покупателей будет планируемая индексация средств материнского капитала в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации, который на сегодняшний день ориентировочно составляет 12,4%. Если клиент еще не пользовался субсидией, то с 01.02.2023 планируемый размер материнского капитала4 будет следующим:

– за первого ребенка – 589 600 руб., за второго ребенка – 779 000 руб.;

– за второго, если материнский капитал уже был получен за первого ребенка,

-189 400 руб.

Средства субсидии вы можете использовать как на первоначальный взнос, так и направить в погашение действующей ипотеки.

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Рассмотрим ориентировочный расчет платежа на примере квартиры 2Е площадью 42,9 кв. м в ЖК «Талисман»5, с учетом планируемых изменений размера материнского капитала, указанных выше.

Цена квартиры – 4 300 7686 руб.

Срок кредита – на 20 лет, сумма ипотечного кредита –

3 521 768 руб. после использования материнского капитала в качестве первоначального взноса в размере 779 000 руб.

Сумма ежемесячного платежа составит 24 027,32 руб.7

Ввод дома в эксплуатацию – III кв. 2024 года. Строительная готовность объекта составляет 10%. Успевайте воспользоваться удобными условиями покупки квартир в жилом комплексе «Талисман» от PAN City Group!

Забронировать квартиру, отправить заявку на одобрение ипотеки, узнать об условиях приобретения квартир, в том числе путем реализации имеющегося жилья, можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 1, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

1Ипотека с господдержкой для семей, в которых с 2018 по 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Кредит по льготной ставке 4,5% годовых предоставляется на первичном рынке жилья в соответствии с постановлением Правительства от 30.12.2017 №1711. Кредитование на приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве по 214-ФЗ в многоквартирном доме, согласованном Банком «РОССИЯ»; по договору купли-продажи у юридического лица – первого собственника. Кредит предоставляет АО «АБ «РОССИЯ». Генеральная лицензия Банка России №328 от 01.09.2016 г. 2 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 3 Процентная ставка составляет от 5,4% при кредитовании в рамках льготной ипотечной госпрограммы для семей с детьми. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования – до 25 лет. Сумма кредита – от 200 тыс. до 12 млн руб. Валюта кредита – рубли РФ. Ставка повышается на 0,45% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). При кредитовании в рамках постановления Правительства РФ от 23.04.2020 г. №566 ставка составит от 7,4% при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Сумма кредита – от 200 тыс. до 12 млн руб. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Срок кредитования – до 25 лет. Валюта кредита – рубли РФ. При кредитовании не в рамках программ Правительства РФ процентная ставка составляет от 10,4%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от риск-профиля клиента. Процентная ставка повышается на 2% при отказе от страхования жизни и здоровья от несчастного случая и болезни, повышается на 1% – при покупке жилого дома, на 0,5% – при отказе заемщика от титульного страхования. Сумма кредита – от 500 тыс. до 10 млн руб. (для г. Перми и Пермского края), от 500 тыс. до 14 млн руб. (для г. Москвы и Московской обл., а также для VIP-клиентов). Первоначальный взнос – не менее 30% от стоимости приобретаемой квартиры. Погашение кредита – аннуитетными и дифференцированными платежами. Срок кредитования – до 25 лет. Валюта кредита – рубли РФ. Информация приведена по состоянию на 23.01.2023 г. и не является публичной офертой. «Клюква» – розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г. 4 Указанный размер материнского капитала – планируемый. Размер материнского капитала с 01.02.2023 г. будет пересмотрен исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством Российской Федерации. 5 ЖК «Талисман» – многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. КИМ, 45. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://talisman-dom.ru/. 6 Стоимость квартиры указана с максимальной скидкой 3%, предоставляемой для сотрудников холдинга «ПФП-группа». 7 Планируемый платеж по ипотеке 24 тыс. руб./мес. рассчитан для квартиры №29 площадью 42,9 кв. м, стоимостью 4 345 768 руб. при покупке по ипотеке банка «Урал ФД» под 5,4% на срок 20 лет с первоначальным взносом 15% в размере 779 000 руб.

ООО СЗ «СИТИ Проект»