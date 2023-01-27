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В Челябинской области в два раза сократилось число проблемных недостроев

На 25 января в Челябинской области остается 23 недостроенных недостроенных проблемных жилых дома. Это более чем в два раза меньше, чем в начале 2022 года (59). Об этом сообщает контрольно-счетная палата (КСП) региона.

Всего в Челябинской области с привлечением средств дольщиков строится 168 жилых домов, по Уральскому федеральному округу — 843. За год в УрФО число проблемных жилых объектов снизилось с 138 до 53 единиц. Количество пострадавших дольщиков в Челябинской области сократилось на 44,4%, в целом по стране — на 30,7%.

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