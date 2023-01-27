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обновлено 08:21

Дорожную карту по привлечению молодежи в добровольчество разработали в Удмуртии

Дорожную карту по привлечению молодых людей в волонтерство разработали в Удмуртии в рамках стратегической сессии, посвященный Году молодежи в регионе. Участие в не приняли больше 600 человек, в том числе студенты, педагоги и работающая молодежь. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам заместителя руководителя агентства по молодежной политике республики Максима Файзулина, при реализации практик необходимо сделать упор на вовлечение молодежи в добровольчество. «Мы понимаем, что событийное волонтерство в Удмуртии развито и востребовано, и сейчас будем делать упор на социальное. Также важно проработать меры нематериального награждения»,— отметил господин Файзулин.

В частности, привлекать молодежь в социальное волонтерство. планируется с помощью создания новых отрядов и центров на базе учреждений социальной сферы, в СПО и вузах. Также предложили проводить классные часы «Уроки добра».

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