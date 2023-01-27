В краснодарском едином центре перестанут оказывать помощь семьям мобилизованных

В Краснодаре оказывать помощь семьям мобилизованных продолжат вне муниципального центра развития предпринимательства «Платформа». Это связано со значительным сокращением количества обращений от семей участников СВО — с 1,2 тыс. в 2022 году до пяти — с начала 2023-го, сообщает пресс-служба администрации города.

«С начала этого года заявки от членов семей мобилизованных краснодарцев, можно сказать, сошли на нет. Поэтому нет необходимости ежедневного нахождения в Центре специалистов. В то же время ущерба для самих заявителей не будет — услуги продолжат оказывать и дальше»,— пояснила начальник управления по социальным вопросам Ирина Косинкова.

При этом в Краснодаре в будние дни с 9 до 17 часов продолжит работать горячая линия, по которой можно задать вопросы о получении мер поддержки — 8 (989) 822-19-56. Также круглосуточно работает федеральная горячая линия (8 (800) 200-34-11) и муниципальный штаб #МыВместе, где оказывают психологическую и адресную помощь семьям военнослужащих и мобилизованных (8 (800) 200-07-23).

Муниципальные меры соцподдержки включают бесплатное горячее питание для детей 5–11 классов, отмену платы за посещение ребенком детсада и бесплатный проезд на городском общественном транспорте для детей в Центрах обслуживания ООО «Электронный билет Кубани».

Татьяна Ручкина

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