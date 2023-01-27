Челябинские дорожники и ГИБДД перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада

Госавтоинспекция Челябинской области рекомендует водителям отказаться от дальних поездок из-за снегопада. Личный состав ГИБДД и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности, сообщает ведомство на своей странице «ВКонтакте».

Комитет по дорожному хозяйству Челябинска также просит горожан воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. По данным дорожников, снег в региональном центре будет идти весь день 27 января. Комитет предупреждает, что подрядчики «при необходимости» будут обрабатывать противогололедными материалами опасные участки – спуски, подъемы, мосты и перекрестки.

По данным Челябинского гидрометцентра температура воздуха сегодня днем в среднем по региону составит от -4 до +1 градуса Цельсия, на юге до -7. Ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 м/c. В воскресенье днем похолодает до -6,-11 градусов.