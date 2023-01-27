Житель Алтая задержан за поджог дома, где погибли три человека

Сотрудники правоохранительных органов Алтайского края задержали подозреваемого в поджоге дома, где погибли три человека. Следователем готовится ходатайство в суд о его заключении под стражу, сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, вечером 26 января в городе Рубцовске в одном из частных жилых домов произошел пожар. При тушении спасатели обнаружили тела троих человек — 36-летней хозяйки дома, ее 64-летней матери и их 34-летнего знакомого. Специалисты установили, что это был поджог. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве трех человек общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По подозрению в совершении этого преступления они задержали ранее судимого сожителя хозяйки дома. По данным следствия, вечером 26 января между гражданскими супругами произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта мужчина облил помещение веранды легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а затем скрылся. Женщина, обнаружив возгорание, помогла двум своим детям покинуть горящий дом. После чего попыталась потушить пожар и спасти находящихся в помещении людей, но безуспешно.

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Илья Николаев