Росприроднадзор взыскивает с компании «Артеколь» более 13 млн рублей за загрязнение почвы в Сукко

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Краснодарского края иск с требованием взыскать с компании «Артеколь» более 13 млн руб. за ущерб почве в поселке Сукко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В Росприроднадзоре считают, что ущерб почве был нанесен в результате деятельности компании, занимающейся производством и переработкой рыбы, мяса и птицы. В ближайшие пять дней будет определение о принятии дела к производству.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Артеколь» зарегистрировано в Сукко в 2004 году. Бенефициаром компании является Владислав Баратов. По данным системы, компания занимается оптовой неспециализированной торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. В 2021 году выручка компании составила 646 тыс. руб., чистая прибыль — 6 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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