В Кузбассе планируют создать кинокомпанию

В Кемеровской области планируется создать собственную кинокомпанию. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев.

Губернатор провел «Открытый диалог» с представителями бизнес-сообщества. «Еще одной темой для обсуждения стало создание в Кузбассе собственной киноиндустрии с выпуском художественных фильмов, развитие креативного сегмента экономики региона»,– говорится в сообщении администрации правительства Кемеровской области по итогам мероприятия.

По данным пресс-службы областного правительства, Сергей Цивилев пообещал поддержку комитету по кинематографии, а киностудия получила от губернатора первый заказ – на съемку полнометражного фильма об уроженце региона, участнике битвы за Берлин в 1945 году Николае Масалове. О создании в своей структуре комитета по кинематографии Кузбасская торгово-промышленная палата сообщала в июле 2022 года.

Кузбасс – не единственный сибирский регион, который в последнее время усилил внимание к киноиндустрии. Как сообщал «Ъ-Сибирь», законопроект о поддержке кинематографии в прошлом году приняло законодательное собрание Красноярского края. Он предусматривает выделение в 2023 году 50 млн руб. в качестве субсидий студиям, которые будут производить съемки на территории края.

В декабре 2022 года правительство Алтайского края издало постановление о создании региональной кинокомиссии «в целях развития и популяризации региональной киноиндустрии, создании условий для производства и распространения фильмов в Алтайском крае». «Сбор, обработка и анализ информации о потенциальных съемочных площадках (локациях) Алтайского края, местных актерах (в том числе, для массовых сцен), местах временного проживания (размещения) участников кинопроизводства, имеющемся киносъемочном и вспомогательном оборудовании, киностудиях и отдельных специалистах»,– говорится, в частности, в документе о задачах кинокомиссии.

В Новосибирске фабрику научного кино планируется создать на площадке новой очереди Академпарка. Проект предполагает строительство комплекса для производства VR-контента с техническими помещениями.

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Валерий Лавский