В Новосибирске суд рассмотрит дело о хищении муниципальной земли

На рассмотрение Центрального суда направлено уголовно дело о махинациях с муниципальной землей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как указывается в материалах следствия, двое злоумышленников с 2012-го по 2014 год направили в мэрию сфальсифицированные документы о предоставлении в собственность земельных участков в Заельцовском и Калининском районах. На основании этих бумаг чиновники приняли решение о предоставлении заявителям в собственность занимаемые садовые участки из земель населенных пунктов

Обвиняемые зарегистрировали права собственности на имущество в управлении Росреестра по Новосибирской области, ущерб, причиненный муниципалитету, составил свыше 80 млн руб.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Один из обвиняемых заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

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Илья Николаев